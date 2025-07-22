Самыми популярными соусами в России в 2024 году стали сырный и цезарь

Фото: 123RF/sergeylapin

В 2024 году россияне чаще всего добавляли соусы сырный и цезарь в качестве дополнения к заказам готовой еды. Их доля в общем объеме составила 35 и 11% соответственно, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса доставки "Яндекс. Еда".

Эксперты проанализировали вкусовые предпочтения у жителей мегаполисов. Согласно полученным результатам, третье место занял кисло-сладкий соус, который выбирали в 9% случаев.

В пятерку самых популярных соусов вошли чесночный и барбекю. Однако исследователи выяснили, что выбор добавки зависит от основного блюда. Например, к картофелю пользователи в большинстве случаев добавляют соусы четыре сыра, сырный пармеджано и тар-тар. Курицу предпочитают с кисло-сладким чили, терияки и барбекю.

Соусы особенно популярны в Самаре и Уфе. В этих городах их заказывают в 43% случаев. Далее находится Нижний Новгород, где доля покупки заправки составила 42%. Третье и четвертое места в топе заняли Москва и Красноярск соответственно.

Вместе с тем исследование показало, что предпочтения в заправках для основных блюд также зависят от возраста и пола клиентов. В частности, женщины чаще выбирают цезарь, кисло-сладкую и сырную заправки, тогда как мужчины – острый томатный соус, четыре сыра и чипотле.

В свою очередь, дети и подростки любят кетчуп, а молодежь – тысяча островов. Люди в возрасте от 35 до 54 лет отдают предпочтение соусу гриль, а представители старшего поколения – брусничному.

Ранее диетолог Нурия Дианова предупредила, что злоупотребление кетчупа может привести к изжоге и повышению уровня глюкозы. Чтобы обезопасить себя, она порекомендовала внимательно читать состав продукта. Особенно это правило касается людей с диабетом, также страдающих от гипертонии и почечной недостаточности.

Безопасную норму потребления она назвала не более одной-двух столовых ложек в день. Детям же врач посоветовала давать кетчуп дозированно, поскольку они быстро привыкают к его яркому вкусу.