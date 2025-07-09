Розовый бургер в стиле Hello Kitty появится во "Вкусно – и точка"

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Бургеры в стиле Hello Kitty появятся в летнем меню сети ресторанов "Вкусно – и точка". Розовые булочки готовятся при помощи натурального красителя, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе компании.

"Используется натуральный пищевой краситель кармин, который широко применяется в <...> отраслях пищевой промышленности", – объяснили представители сети ресторанов.

В частности, данный краситель активно применяется в молочной и кондитерской сферах. При помощи кармина йогуртам, конфетам, желе, напиткам и соусам придают красный цвет.

Отмечается, что коллаборация с Hello Kitty реализуется в рамках соглашения с правообладателем бренда. Ожидается, что в новое летнее меню также включат мороженое "Айс Де Люкс" с фруктовым мармеладом.

Ранее врачи рассказывали, что полный отказ от вредных продуктов редко работает в долгосрочной перспективе. Строгие диеты часто приводят к срывам и циклическому перееданию, поэтому эксперты советуют использовать правило "80 на 20", когда основная часть рациона будет полезной, а остальная – приятной.

