Врач Разаренова: в день можно съедать не более одной ложки майонеза

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Растительные жиры, консерванты и вкусовые добавки в составе майонеза делают его крайне вредным продуктом, увеличивающим риск сердечно-сосудистых патологий. Поэтому есть его можно лишь в небольших количествах, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

День рождения майонеза отмечается 28 мая. Врач напомнила, что такой соус делает пищу более тяжелой для организма.



Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт При его добавлении калорийность блюд становится выше, ведь он состоит из растительного масла, в котором большое содержание жиров. Из-за этого вес человека увеличивается, повышается риск развития сердечно-сосудистых патологий и ухудшается работа желудочно-кишечного тракта.

В овощных салатах умеренное количество майонеза не так опасно, но добавление соуса, например, к пельменям может привести к потреблению большего количества калорий, чем необходимо в сутки, отметила врач.

При этом в магазинах можно найти и "легкие", то есть менее жирные майонезы. Тем не менее они тоже содержат различные добавки, поэтому в день рекомендуется съедать не более столовой ложки.

"Майонез достаточно легко готовить дома. Для этого необходимо взять оливковое или подсолнечное масло, добавить одно яйцо, горчицу, соль и перец. С точки зрения содержания жиров, такой соус не легче, чем промышленный. Однако в этом варианте не будет консервантов, ароматизаторов и других вредных добавок", – подытожила Разаренова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что соевый соус значительно превышает норму потребления соли в день. Он задерживает воду в организме, поэтому может привести к отекам и скачкам артериального давления.