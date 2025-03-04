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04 марта, 07:15

Происшествия

Курьер спас московскую пенсионерку от мошенников

Курьер спас московскую пенсионерку от мошенников

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В Москве курьер предотвратил попытку обмана пенсионерки. Мужчина должен был доставить пакет документов по указанному адресу, но, пообщавшись с пожилой женщиной, заподозрил неладное.

Бабушка рассказала, что ждет "инкассатора из банка", который якобы должен был переоформить ее счет. Курьер, почувствовав, что ситуация подозрительная, убедил пенсионерку не передавать деньги и документы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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