В Москве впервые пройдет Электрофестиваль

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Садовом кольце 23 августа впервые пройдет Электрофестиваль, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Площадка начнет работу на Зубовской площади в 12:00. В течение дня для гостей будет работать фестивальный городок с развлекательной программой и фудкортом.

Поучаствовать могут все, кто любит современные технологии и экологичный транспорт. Владельцам электромобиля или электромотоцикла следует зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Если у человека нет электротранспорта, то он может прийти как зритель и принять участие в розыгрыше призов, главный из которых – электромобиль "Москвич 3е". Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться на сайте Электрофестиваля и присутствовать на мероприятии.

"Наш первый Электрофестиваль – это праздник в поддержку экологичного транспорта, который становится неотъемлемой частью жизни города. Приглашаем принять участие всех желающих", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

К 2030 году в Москве появятся около 35 тысяч электрозарядных станций (ЭЗС). Их установка пройдет в рамках транспортной стратегии, что позволит увеличить число электромобилей в городе до 320 тысяч. Это составит 7% от общего количества легковых автомобилей.

