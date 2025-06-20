В Госдуме предложили ввести зеленые номера для электромобилей

Зеленые номера для электромобилей предложили ввести в Госдуме. Депутаты считают, что такие знаки упростят систему идентификации. Также водителям станет проще пользоваться дополнительными преференциями, например бесплатной парковкой.

По мнению депутатов, зеленые номера нужны для поддержки этого вида транспорта. Это поможет сформировать культуру экологического потребления и положительно скажется на качестве воздуха в городах.

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