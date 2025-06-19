На ПМЭФ-2025 обсудили состояние российской экономики

На Петербургском международном экономическом форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников обсудили текущее состояние российской экономики.

Мнения разделились: Набиуллина назвала происходящее отходом от перегрева, Силуанов отметил, что за "холодом" всегда наступает "тепло", а Решетников предупредил, что экономика находится в шаге от рецессии. Что это значит для бизнеса и граждан?

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