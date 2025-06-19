Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 14:15

Экономика

На ПМЭФ-2025 обсудили состояние российской экономики

На ПМЭФ-2025 обсудили состояние российской экономики

Собянин: в Зеленограде построят технопарк для предприятий легкой промышленности

Собянин сообщил, что ждет гостей стенда Москвы на ПМЭФ-2025

Эксперт рассказал, какие вопросы российской экономики обсудили на ПМЭФ

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

"Деньги 24. Финансовая грамотность": страхование недвижимости

Россиянам начали блокировать карты за частые мелкие переводы

"АвтоВАЗ" показал новый кроссовер Lada Azimut на ПМЭФ-2025

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Госдума приняла в двух чтениях поправку в закон "Об ипотеке"

На Петербургском международном экономическом форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников обсудили текущее состояние российской экономики.

Мнения разделились: Набиуллина назвала происходящее отходом от перегрева, Силуанов отметил, что за "холодом" всегда наступает "тепло", а Решетников предупредил, что экономика находится в шаге от рецессии. Что это значит для бизнеса и граждан?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика