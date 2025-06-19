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19 июня, 13:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил, что ждет гостей стенда Москвы на ПМЭФ-2025

Собянин сообщил, что ждет гостей стенда Москвы на ПМЭФ-2025

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Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Собянин: Бирюлевская линия метро будет запускаться поэтапно

Собянин: метро впервые придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное

Сергей Собянин объявил о начале проходки тоннеля Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин рассказал, что можно увидеть на стенде Москвы на ПМЭФ

Сергей Собянин рассказал, что можно увидеть на стенде Москвы на ПМЭФ

Собянин: метро впервые придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное

Сергей Собянин объявил о начале проходки тоннеля Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин заявил, что в этом году на московском стенде на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представлены ключевые современные разработки в экономике, транспорте, промышленности, строительстве и других сферах.

По словам мэра, на виртуальных прогулках можно заглянуть на ВДНХ, рассмотреть детали нового Большого московского цирка или впечатлиться современной медицинской техникой в НИИ имени Склифосовского.

Московский стенд наглядно демонстрирует большую командную работу всех отраслей, направленную на благо города и его жителей, подчеркнул Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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