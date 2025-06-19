19 июня, 13:15Мэр Москвы
Собянин сообщил, что ждет гостей стенда Москвы на ПМЭФ-2025
Сергей Собянин заявил, что в этом году на московском стенде на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представлены ключевые современные разработки в экономике, транспорте, промышленности, строительстве и других сферах.
По словам мэра, на виртуальных прогулках можно заглянуть на ВДНХ, рассмотреть детали нового Большого московского цирка или впечатлиться современной медицинской техникой в НИИ имени Склифосовского.
Московский стенд наглядно демонстрирует большую командную работу всех отраслей, направленную на благо города и его жителей, подчеркнул Собянин.
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