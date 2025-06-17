Новую пересадку построят между МЦК и метро на станции "Ботанический сад"

На станции "Ботанический сад" появится подземный переход, который напрямую соединит платформу МЦК с вестибюлем метро. Сейчас пересадка занимает до 10 минут и требует выхода на улицу, что особенно неудобно в плохую погоду. После строительства нового терминала маршрут станет в 4 раза короче.

В переходе установят лифты и эскалаторы, а выход № 7 станет свободнее. Также построят подземный проход под МЦК и скоростным диаметром, который соединит улицы Снежную и Вильгельма Пика. Власти подчеркивают, что проект повысит безопасность и комфорт в густонаселенном районе.

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