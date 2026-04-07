Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны

Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама избрали президентом страны во время сессии Национального собрания. Об этом сообщает государственное агентство VNA.

То Лам был избран главой Вьетнама на срок с 2026 по 2031 год. Выборы президента в этой стране проходят через голосование депутатов Нацсобрания.

В марте Владимир Путин пригласил То Лама посетить Россию. Соответствующее предложение глава государства передал через вьетнамского премьер-министра Фам Минь Тиня на совместной встрече в Кремле.

По словам Путина, у них установились хорошие деловые и личные, дружеские отношения. Вьетнам был и остается надежным партнером и другом России, отношения между двумя странами прошли испытание временем, подчеркнул президент.