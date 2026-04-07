Вэнс заявил, что Европа и Украина будут главными темами на переговорах с Орбаном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что одними из ключевых тем его предстоящих переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном станут Европа и Украина. Об этом он рассказал при общении с журналистами.

Кроме того, Вэнс и Орбан обсудят двусторонние отношения Вашингтона и Будапешта. По словам вице-президента США, он с нетерпением ждет встречи с венгерским премьером.

В конце марта Орбан объявил о временном прекращении поставок газа на Украину до возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Политик объяснил необходимость такого шага преодолением нефтяной блокады и обеспечением стабильного энергоснабжения республики.

Поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" приостановились в феврале. После этого Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев блокирует работу нефтепровода по политическим причинам. В Кремле же действия украинских властей назвали преднамеренными.