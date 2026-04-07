07 апреля, 03:53

Вэнс заявил, что Европа и Украина будут главными темами на переговорах с Орбаном

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что одними из ключевых тем его предстоящих переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном станут Европа и Украина. Об этом он рассказал при общении с журналистами.

Кроме того, Вэнс и Орбан обсудят двусторонние отношения Вашингтона и Будапешта. По словам вице-президента США, он с нетерпением ждет встречи с венгерским премьером.

В конце марта Орбан объявил о временном прекращении поставок газа на Украину до возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Политик объяснил необходимость такого шага преодолением нефтяной блокады и обеспечением стабильного энергоснабжения республики.

Поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" приостановились в феврале. После этого Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев блокирует работу нефтепровода по политическим причинам. В Кремле же действия украинских властей назвали преднамеренными.

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

