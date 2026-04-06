06 апреля, 22:09

Стилист Очилов: Пресняков стал лысым благодаря гримерам

Звездный стилист раскрыл секрет лысого образа Преснякова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/presnyakovvladimir

Певец Владимир Пресняков лишился волос благодаря работе гримеров, сообщил в беседе с "Абзацем" звездный стилист Анвар Очилов.

Певец вызвал большой ажиотаж, опубликовав свое фото, будучи лысым. Многие удивились столь радикальной смене имиджа музыканта, а некоторые даже предположили, что снимок мог быть сгенерирован нейросетями.

Очилов объяснил, что на голову Преснякову надели специальную накладку, которую приклеили по краям волос. Накладка, по его словам, надевается как шапочка, а сверху тональным кремом выравнивается цвет кожи.

Стилист подчеркнул, что певец никак не мог побриться налысо, поскольку, работая с ним на "Песне года", он заметил, что артист очень трепетно относится к "каждому своему волоску". Кроме того, если бы певец действительно побрился, на коже головы осталась бы щетина, а на фото ее нет.

В любом случае, по мнению эксперта, образ без волос Преснякову не идет. Стилист заявил, что многие уже подзабыли о певце, и ему необходимо поднимать свой рейтинг. Очевидно, что этот образ был создан специально ради хайпа, заключил Очилов.

Ранее Пресняков рассказал, что продолжает общаться с сыном Никитой, уехавшим из России в 2022 году. В настоящее время сын Преснякова вместе с 28-летней женой живет в США. Певец поделился, что жизнь в разных странах не влияет негативным образом на их отношения.

