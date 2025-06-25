Певец Владимир Пресняков рассказал об отношениях с уехавшим в США сыном Никитой

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Певец Владимир Пресняков в интервью Voice рассказал, что продолжает общаться с сыном Никитой, уехавшим из России в 2022 году.

Пресняков-младший родился в мае 1991 года в браке Преснякова-старшего и певицы Кристины Орбакайте, сейчас ему 34 года. Его отец вспомнил, что в 35 лет делал безрассудные вещи и многие его легкомысленные поступки видел Никита. При этом певец подчеркнул, что не жалеет об этом, но отметил, что "этого бы лучше избежать".

Сейчас сын Преснякова вместе с 28-летней женой живет в США. Певец рассказал, что жизнь в разных странах не влияет негативным образом на их отношения. Кроме того, скоро они должны встретиться в Испании.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что продолжает общение с артистами Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). Балерина отметила, что певица всегда приходила на ее сольные выступления и сильно ее поддерживала, а в 2019 году позвала ее выступить на одной сцене.