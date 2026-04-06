Актриса Бочкарева опровергла информацию о долге по ЖКХ

Актриса Наталья Бочкарева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла сообщения о том, что против нее подан иск из-за задолженности по коммунальным услугам, передает "Газета.ру".

"Читаю новости и нарываюсь на очередной бред. Просто очередной бред касаемо меня", – заявила Бочкарева.

Артистка добавила, что иск был подан на ее тезку – Бочкареву Наталью Васильевну, у нее же отчество – Владимировна, что и вызвало путаницу. Она раскритиковала СМИ за отсутствие должной проверки информации и отметила, что даже небольшие недостоверные публикации могут спровоцировать волну негатива в адрес публичного человека.

Ранее ряд СМИ писали, что управляющая компания якобы подала иск к актрисе из-за неуплаты ЖКХ. Согласно этим данным, заявление было зарегистрировано 21 января, а первое заседание назначено на 14 мая, однако сумма предполагаемой задолженности не уточнялась.

Также сообщалось, что Бочкарева владеет несколькими бизнес-проектами, включая школу творческого развития для детей, у которой зафиксированы решения налоговой службы о приостановке операций по счетам. Кроме того, у актрисы есть компания в сфере управления недвижимостью, завершившая 2025 год с минимальным убытком.