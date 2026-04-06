06 апреля, 20:57

Актриса Бочкарева опровергла информацию о долге по ЖКХ

Фото: ТАСС/ФедералПресс/Ксения Кобалия

Актриса Наталья Бочкарева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла сообщения о том, что против нее подан иск из-за задолженности по коммунальным услугам, передает "Газета.ру".

"Читаю новости и нарываюсь на очередной бред. Просто очередной бред касаемо меня", – заявила Бочкарева.

Артистка добавила, что иск был подан на ее тезку – Бочкареву Наталью Васильевну, у нее же отчество – Владимировна, что и вызвало путаницу. Она раскритиковала СМИ за отсутствие должной проверки информации и отметила, что даже небольшие недостоверные публикации могут спровоцировать волну негатива в адрес публичного человека.

Ранее ряд СМИ писали, что управляющая компания якобы подала иск к актрисе из-за неуплаты ЖКХ. Согласно этим данным, заявление было зарегистрировано 21 января, а первое заседание назначено на 14 мая, однако сумма предполагаемой задолженности не уточнялась.

Также сообщалось, что Бочкарева владеет несколькими бизнес-проектами, включая школу творческого развития для детей, у которой зафиксированы решения налоговой службы о приостановке операций по счетам. Кроме того, у актрисы есть компания в сфере управления недвижимостью, завершившая 2025 год с минимальным убытком.

Читайте также


Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

