Израиль нанес удары по ключевым объектам инфраструктуры КСИР

Фото: depositphotos/KGriff

Израильские военные нанесли удары по трем ключевым объектам инфраструктуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Утверждается, что ударам подверглись центральный объект КСИР в Тегеране, а также инфраструктура в штаб-квартирах КСИР и ВВС КСИР. Кроме того, удары пришлись по хранилищу баллистических ракет, пусковым площадкам и по объекту для производства оборонительных систем.

Ранее иранские войска атаковали американский десантный корабль LHA-7, вынудив его переместиться в южную часть Индийского океана. Помимо этого, Иран атаковал совместный центр производства БПЛА Израиля и ОАЭ и несколько самолетов на базе Али ас-Салем в Кувейте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране военным преступлением и не испытывает беспокойства по этому поводу. По его мнению, настоящим военным преступлением является допустить, чтобы "нездоровая страна с безумным руководством" обзавелась ядерным оружием.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.