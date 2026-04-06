Кадыров получил медаль за вклад в развитие науки

Президент академии наук Чечни Джамбулат Умаров вручил главе региона Рамзану Кадырову медаль "За вклад в развитие науки". Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

"Соответствующее решение принял президиум академии наук ЧР. Я признателен им за такую ценную награду. Искренне благодарю Джамбулата Умарова и всех, кто внес свой вклад в важную исследовательскую работу", – написал Кадыров.

Ранее Владимир Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову, который является зампредом правительства республики и министром региона по физической культуре и спорту.

Благодарность российский лидер объявил за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.