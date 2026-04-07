Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" достигло 12 человек
Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Олег Спиридонов
Количество погибших в результате пожара на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане возросло до 12 человек. Об этом говорится в заявлении компании.
В организации добавили, что поисковая операция на территории предприятия завершена.
"Предприятие приносит соболезнования родным и близким погибших. Скорбим", – говорится в сообщении.
Пожар в промзоне Нижнекамска произошел 31 марта. По предварительной информации, во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука возникло воспламенение газовой смеси на площади 1 тысяча квадратных метров, за которым последовал взрыв.
В результате ЧП пострадали 72 человека. Из них 10 доставили в Москву специальным бортом МЧС РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
