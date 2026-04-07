Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02:44

Политика

МИД РФ предупредил о риске радиологической катастрофы из-за конфликта в Иране

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На фоне эскалации конфликта в Иране над регионом Персидского залива нависла радиологическая катастрофа, которая может стать более губительной, чем Чернобыльская. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Таким образом в ведомстве прокомментировали атаки на АЭС "Бушер" со стороны военнослужащих США и Израиля. Представители МИД призвали мировое сообщество не допустить дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер" утром 4 апреля. В результате погиб один из сотрудников. При этом, как подчеркивали в организации по атомной энергии Ирана, удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.

Через 20 минут после атаки с территории "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов. Автобусы направились в сторону ирано-армянской границы.

После инцидента МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации. Гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность случившимся, указав, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории не должны быть атакованы.

Лихачев заявил об эвакуации специалистов из РФ с иранской АЭС "Бушер" после обстрелов

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика