МИД РФ предупредил о риске радиологической катастрофы из-за конфликта в Иране

На фоне эскалации конфликта в Иране над регионом Персидского залива нависла радиологическая катастрофа, которая может стать более губительной, чем Чернобыльская. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Таким образом в ведомстве прокомментировали атаки на АЭС "Бушер" со стороны военнослужащих США и Израиля. Представители МИД призвали мировое сообщество не допустить дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер" утром 4 апреля. В результате погиб один из сотрудников. При этом, как подчеркивали в организации по атомной энергии Ирана, удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.

Через 20 минут после атаки с территории "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов. Автобусы направились в сторону ирано-армянской границы.

После инцидента МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации. Гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность случившимся, указав, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории не должны быть атакованы.