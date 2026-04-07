Гендиректор "Роскосмоса" Баканов встретится летом с главой NASA

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов планирует встретиться с главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаредом Айзекманом летом этого года.

"Мы начинаем дискуссию с новым руководителем NASA Джаредом Айзекманом, который буквально недавно, пару месяцев назад, был назначен. У нас пока только такая короткая дискуссия была по ВКС, но мы планируем летом увидеться очно", – сообщил Баканов, которого цитирует ТАСС.

В данный момент стороны проводят переговоры о деталях этой встречи. На ней будут обсуждаться дальнейшие перспективы взаимодействия "Роскосмоса" и NASA.

Баканов добавил, что пилотируемая космонавтика выведена из-под санкций стран. Он назвал это прагматичным подходом, поскольку РФ и США могут быть полезны друг другу, когда речь заходит о космосе. В частности, обе страны эксплуатируют Международную космическую станцию (МКС), и без России ее работа невозможна.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и NASA готовят 4-е дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС. В российской корпорации не назвали конкретную дату, однако саму идею признали правильной.

До 2027 года "Роскосмос" планирует пуски одного пилотируемого корабля и трех грузовых к МКС. За 2025 год и первый квартал 2026 года к космической станции запустили 2 пилотируемых корабля и 4 грузовых.