07 апреля, 04:57

Гендиректор "Роскосмоса" Баканов встретится летом с главой NASA

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов планирует встретиться с главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаредом Айзекманом летом этого года.

"Мы начинаем дискуссию с новым руководителем NASA Джаредом Айзекманом, который буквально недавно, пару месяцев назад, был назначен. У нас пока только такая короткая дискуссия была по ВКС, но мы планируем летом увидеться очно", – сообщил Баканов, которого цитирует ТАСС.

В данный момент стороны проводят переговоры о деталях этой встречи. На ней будут обсуждаться дальнейшие перспективы взаимодействия "Роскосмоса" и NASA.

Баканов добавил, что пилотируемая космонавтика выведена из-под санкций стран. Он назвал это прагматичным подходом, поскольку РФ и США могут быть полезны друг другу, когда речь заходит о космосе. В частности, обе страны эксплуатируют Международную космическую станцию (МКС), и без России ее работа невозможна.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и NASA готовят 4-е дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС. В российской корпорации не назвали конкретную дату, однако саму идею признали правильной.

До 2027 года "Роскосмос" планирует пуски одного пилотируемого корабля и трех грузовых к МКС. За 2025 год и первый квартал 2026 года к космической станции запустили 2 пилотируемых корабля и 4 грузовых.

Корабль "Орион" приблизится к Луне на рекордно близкое расстояние

Читайте также


наука

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

