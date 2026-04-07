Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 7 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в столице во вторник, 7 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 9 до 11 градусов тепла, по области – от 6 до 11 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 0 градусов, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.

Морозы до минус 5 градусов ожидаются в Москве в конце рабочей недели. Согласно наблюдениям синоптиков, легкие заморозки в условиях ясной лунной погоды уже вернулись в столичный регион в утренние часы.

При этом на Пасху, 12 апреля, в Москве установится облачная погода с небольшим потеплением. В ночь на воскресенье температура будет в пределах от минус 1 до плюс 4 градусов. День будет облачным, также возможны небольшие осадки. Температура поднимется до плюс 6–11 градусов.