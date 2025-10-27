Вице-премьер Оверчук: РФ и Вьетнам работают над установлением железнодорожного сообщения

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Россия и Вьетнам начали работать над установлением железнодорожного сообщения. Его планируют организовать через территорию Китая и Монголии, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Обсуждение состоялось на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии.

"Мы большое внимание уделяем усилению и укреплению транспортно-логистической связности наших двух стран. Реализуется идея становления железнодорожного сообщения с Вьетнамом", – приводит слова Оверчука РЕН ТВ.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалось развитие торгово-экономического взаимодействия между странами. В этом году Россия и Вьетнам отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.

По словам Оверчука, Вьетнам остается надежным партнером для России. Сотрудничество в энергетической сфере продолжает развиваться, включая работу как с традиционными видами топлива, так и с мирным использованием атомной энергии.

Ранее возобновилось прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой. Оно было приостановлено в 2017 году. Беспересадочные вагоны будут курсировать через день, из Москвы прямое железнодорожное сообщение будет доступно с 30 октября – первый поезд отправится в 19:27.

В пути предусмотрены остановки в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральске, Саратове, Ртищево, Тамбове, Мичуринске, Рязани и других.