Прямое ж/д сообщение между Москвой и Алма-Атой возобновится с 26 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой возобновится с 26 октября, сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

В компании напомнили, что прямое железнодорожное сообщение между городами было приостановлено в 2017 году. Теперь оно возобновляется по согласованию с компанией Казахстан темир жолы (Казахстанские железные дороги).

"Беспересадочные вагоны будут курсировать через день", – указали в РЖД.

Добраться из Алма-Аты до Москвы можно будет с 26 октября 20:00 по местному времени на поезде № 7/8 Алматы – Саратов. Из Москвы прямое железнодорожное сообщение будет доступно с 30 октября – первый поезд отправится в 19:27 (№ 85/86 Москва – Дербент).

В пути предусмотрены остановки в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других. Общее время в пути составит около 3,5 суток. Приобрести билеты можно онлайн на сайте РЖД или в мобильном приложении, а также в кассах.

Ранее стало известно, что туристический поезд "Мороз-экспресс", следующий из Москвы в Великий Устюг, начнет курсировать с 23 декабря. Всего подготовлено 8 рейсов. Продажа билетов уже началась. В этом сезоне к путешествию смогут присоединиться жители Ярославля и Вологды. Поезд "Мороз-экспресс" будет состоять из современных плацкартных и купейных вагонов, а также вагона-ресторана.

