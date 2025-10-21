Маршруты поездов изменены в Ленинградской и Псковской областях

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Маршруты и график движения нескольких пассажирских составов были временно изменены в Ленинградской и Псковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Временные корректировки в расписании были внесены по техническим причинам. В результате поезда № 810 "Ласточка" Псков – Санкт-Петербург и № 809 "Ласточка" Санкт-Петербург – Псков проследуют через станции Батецкая, Дно. Из-за изменения маршрутов время в пути увеличено.

Кроме того, пригородный поезд № 6507 Луга – Псков тоже будет курсировать по другому маршруту. Состав проедет через станцию Дно.

Ранее расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменилось с 13 октября. Корректировка связана с проведением капитального ремонта второго пути на участке между станциями Новоиерусалимская и Манихино-1.

Также изменения в графике движения поездов были внесены в связи с продолжением строительства подземного вестибюля на станции Царицыно.

