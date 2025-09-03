Президент Вьетнама высоко оценил помощь, которую в прошлом оказал СССР

Фото: AP Photo/Minh Hoang

Жители Вьетнама ценят помощь, которую СССР и Россия оказывали и продолжают оказывать. Об этом заявил президент страны Лыонг Кыонг во время встречи с Владимиром Путиным.

Вьетнамский лидер обратил внимание на важность братских отношений между странами, подчеркнув, что эта связь проверена многими годами.

"Мы последовательно придаем большое значение традиционно дружественным отношениям с Россией", – заявил Кыонг.

Вместе с тем он выразил признательность Путину за участие российских военнослужащих в параде в Ханое, посвященном Дню независимости Вьетнама.

В свою очередь, президент России также сделал акцент на особых отношениях союзничества и братской взаимопомощи, напомнив, что в текущем году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических связей с Вьетнамом.

Более того, Путин отметил активное развитие взаимоотношений государств в последние годы.

"Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. А в последние годы оно интенсифицируется. Очень рад встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества", – сказал он.

Ранее Путин подчеркивал, что российско-вьетнамские отношения успешно развиваются по всем направлениям. Президент отметил постоянные контакты по дипломатическим каналам, связи на уровне парламентов и представителей правительств двух государств. Помимо этого, он отметил рост товарооборота России и Вьетнама, который увеличился в прошлом году на 20%.