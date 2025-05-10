РФ и Вьетнам договорились о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом

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Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом и его финансированием, следует из Совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.

В документе указано, что сотрудничество стран будет учитывать центральную координирующую роль ООН. Страны будут основывать свои действия на соблюдении принципов и норм международного права. Кроме того, в рамках этой сферы РФ и Вьетнам намерены содействовать упрочению определяющей роли государств и их компетентных органов.

Помимо этого, в декларации сообщается, что страны выступили за использование космоса только в мирных целях.

"Стороны поддерживают международные усилия по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения в целях построения мира, свободного от такого оружия и более безопасного для всех, подчеркивают необходимость предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и его использования исключительно в мирных целях", – говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Вместе с тем Россия совместно с Вьетнамом выступила с инициативой укреплять двустороннее и многостороннее взаимодействие между странами для создания единой и прочной системы безопасности. Государства поддержали стремление по созданию системы безопасности в Евразии, которая будет базироваться на принципах равенства и неделимости.

Кроме того, стороны отметили важность финансирования борьбы с изменением климата. В декларации подчеркивается, что РФ и Вьетнам предпринимают меры в данной сфере и в настоящий момент демонстрируют свою приверженность целям, принципам и структуре Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 9 мая 1992 года и Парижского соглашения от 12 декабря 2015-го. Страны также отметили значимость передачи технологий и предоставления финансовой помощи для реализации этих усилий.

Переговоры Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама прошли в Кремле 10 мая, в субботу. В ходе встречи стороны заявили о намерении укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности. Также российский президент обратил внимание на успешное и активное развитие взаимодействия государств в области энергетики.

Кроме того, Путин и его вьетнамский коллега обговорили спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений и международной повестки дня. Глава РФ обратил внимание, что по многим темам, которые упоминались в переговорах, позиции стран близки или полностью совпадают.