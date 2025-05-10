Путин: Россия очень ценит отношение Вьетнама к русскому языку

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Россия очень ценит то, что Вьетнам уделяет большое внимание изучению русского языка, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Президент РФ отметил, что во Вьетнаме русский язык включен в качестве первого иностранного в учебный курс средней школы. По словам главы государства, сейчас ведется работа по открытию русской гимназии в Ханое.

"Уже много лет в столице Вьетнама действует филиал Института русского языка имени А. С. Пушкина, на базе которого в соответствии с подписанным сегодня межправсоглашением в скором времени откроется региональный центр обучения русскому языку для граждан стран всей Юго-Восточной Азии", – отметил российский лидер.

Ранее Путин подчеркивал, что российско-вьетнамские отношения успешно развиваются по всем направлениям. Президент отметил постоянные контакты по дипломатическим каналам, связи на уровне парламентов и представителей правительств двух государств. Помимо этого, лидер РФ отметил рост товарооборота России и Вьетнама, который вырос в прошлом году на 20%.