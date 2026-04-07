Поклонская назвала свой уход от христианства осознанным выбором

Бывший прокурор Крыма и советник Генпрокурора России Радведа (Наталья) Поклонская заявила, что уход от христианства был ее осознанным выбором. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

"По сути, ничего не произошло, за исключением того, что я живая", – сказала Поклонская.

Она отметила, что все люди меняются в процессе своей жизни. При этом, по словам Поклонской, ее выбор был продиктован жизненным опытом и убеждениями, так как она прошла путь христианства "от начала до конца" и не понаслышке знает об этом.

"После этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: "Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?" – добавила Поклонская.

Она обрела очередную волну популярности после того, как стала выкладывать в своих соцсетях снимки в платьях-вышиванках и других этнических нарядах, а также с афрокосами на голове. Поклонская также делилась контентом с тематических фотосессий, например в образах, напоминающих ведьм.

В октябре 2025 года бывший прокурор заявила, что ее "убеждения и поздравления с языческими праздниками абсолютно не противоречат действующему законодательству". Поклонская также отметила, что всерьез увлекается изучением древнейших традиций и культуры народов.

Ранее журналист и телерадиоведущий Сергей Мардан (настоящее имя – Сергей Ключенков. – Прим. ред.) рассказал, что Поклонская сменила имя на Радведу. Он добавил, что таким образом экс-прокурор окончательно "отреклась от христианства" и стала "настоящей ведьмой".

В ответ Поклонская заявила, что смена имени связана отнюдь не с вопросами вероисповедания. Она напомнила, что с 2014 года пережила несколько покушений, поэтому персональные данные могут быть изменены из соображений безопасности.