Поклонская ответила протоиерею Ткачеву, зачем женщине власть

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Советник генпрокурора России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слова протоиерея Андрея Ткачева, который раскритиковал равенство прав и обязанностей между мужчинами и женщинами. Свой комментарий политик разместила в своем телеграм-канале.

Ткачев в своей проповеди, размещенной на личном YouTube-канале, удивился, что с XIX века женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, а затем "во власть захотели лезть зачем-то". Священник подчеркнул, что женщина якобы всю жизнь была домохозяйкой и домоседкой, от которой требовалась "мудрость, хитрость житейская".

"Отвечу на вопрос, зачем же "женщины лезут во власть" – чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям, для того, чтобы прокормить семью. А не "бумажки перекладывать" теряя счастье семейного бытия", – объяснила Поклонская.

Эта проповедь является яркой демонстрацией страха и "ущербности перед женским", заметила бывший прокурор Крыма, обратив внимание на то, что такому могут учить детей в школах на занятиях по религии. Она уточнила, что относится к словам священнослужителя крайне негативно.

Также слова Ткачева раскритиковали и в ГД РФ. Так, глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с RTVI заметила, что слова священника относятся к периоду до 1917 года.

"Мужчины и женщины равны у нас с 1918 года. В Конституции 1918 года впервые было закреплено политическое равенство, а до этого женщины получили в 1917 году гражданские права. Равенство мужчин и женщин у нас зафиксировано, начиная с Конституции 1918 года, и никуда оттуда не исчезало", – напомнила депутат.

Также она заметила, что в РФ есть проблема так называемого "стеклянного потолка". По ее словам, он выражается в неравной оплате труда между мужчиной и женщиной.

Ранее российский кабмин усмотрел угрозу конституционным правам и свободам россиян в законопроекте о запрете абортов в частных клиниках из-за рисков нарушения права на охрану здоровья, доступную и качественную медицину. Правительство РФ посчитало, что каждая женщина самостоятельно делает выбор касательно материнства, а искусственное прерывание беременности проводится по ее желанию.

