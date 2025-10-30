Экс-прокурор Крыма Поклонская объяснила причину иска к журналисту Мардану

Ведущий Сергей Мардан рассказал, что бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя на Радведу, и назвал ее "настоящей ведьмой". Поклонская в свою очередь ответила оппоненту в соцсетях. Подробности очередного публичного конфликта – в материале Москвы 24.

"Отреклась от христианства"

Журналист и телерадиоведущий Сергей Мардан (настоящее имя – Сергей Ключенков) рассказал в эфире одной из программ, что бывший прокурор Крыма и советник Генпрокурора России Наталья Поклонская сменила имя. Он заявил, что узнал об этом из иска о защите чести и достоинства, который Наталья подала к нему. В доказательство своих слов Мардан продемонстрировал и сам документ, в котором значилось имя Радведа. Журналист добавил, что таким образом экс-прокурор окончательно "отреклась от христианства" и стала "настоящей ведьмой".

В ответ Поклонская опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором отметила, что смена имени связана отнюдь не с вопросами вероисповедания. Наталья напомнила, что с 2014 года пережила несколько покушений, поэтому персональные данные могут быть изменены из соображений безопасности. Кроме того, бывший прокурор Крыма отметила, что раскрытие подобной информации "несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу" ей и ее семье.





Наталья Поклонская бывший прокурор Крыма, советник Генпрокурора России Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто "заигрался" в микрофонного патриота. Но в любом случае его действия недопустимы, а в какой-то мере преступны.

В следующем посте Наталья объявила Мардана "лично ответственным и причастным за любое негативное действие, совершенное в отношении" нее или близких.

"Именно его публикации, его сознательное разглашение моих персональных данных, служат прямой наводкой и подстрекательством. Это касается разжигания розни на религиозной почве, распространения клеветы в отношении меня (собственно, об этом и подан был иск в суд), оскорблений и вызывания у его аудитории ненависти и розни на национальной почве", – подчеркнула Поклонская.

В ответ Мардан написал в своем телеграм-канале, что "Поклонская косвенно подтвердила, что теперь она полностью посвятила себя Велесу и Даждьбогу и вернулась к корням". А также выразил недоумение, как обнародование ее "нового погоняла вместо нормального, данного родителями имени" может навести на нее недоброжелателей.

Позднее в комментарии изданию RTVI советник Генпрокурора России объяснила суть уже поданного иска к Мардану. По ее словам, причиной послужило "сфабрикованное", "неадекватное" видео о ней, выложенное журналистом, "про какие-то предсказания, гадания, бред всякий". В свою очередь Поклонская потребовала удалить ролик, распространяющий клевету о ней. При этом Наталья отметила, что не планирует подавать новые иски против Мардана, заявив, что "достаточно пока одного".

"Няш-мяш"

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Поклонская стала известна в России в 2014 году. Тогда она поддержала воссоединение с Крымом, уволившись из украинской прокуратуры. После этого она заняла пост прокурора полуострова до 2016 года, а впоследствии перешла на работу в Госдуму. Большую популярность в Сети она обрела из-за миловидной внешности и строгой формы. Тогда же появился и посвященный Поклонской мем "няш-мяш".

В СМИ публиковалась информация о покушениях, совершенных на Наталью в разное время. Часть из них была связана с ее профессиональной деятельностью на должности прокурора и участием в громких делах, а также с политическими взглядами. Некоторые подобные сообщения Поклонская подтверждала, другие – опровергала.

При этом очередную волну популярности советник Генпрокурора обрела, когда сменила имидж на менее строгий. В своих соцсетях она стала выкладывать снимки в платьях-вышиванках и других этнических нарядах, а также с афрокосами на голове. Наталья также делилась контентом с тематических фотосессий, например, в образах, напоминающих ведьм. Кроме того, СМИ и подписчики обратили внимание, что Поклонская стала публиковать в своих соцсетях поздравления с языческими праздниками и рассуждения на подобные темы, делать татуировки с рунами.

21 октября этого года бывший прокурор написала в своем телеграм-канале, что ее "убеждения и поздравления с языческими праздниками абсолютно не противоречат действующему законодательству". Наталья также отметила, что всерьез увлекается изучением древнейших традиций и культуры народов.