Экс-прокурор Крыма Поклонская назвала блогера Мардана микрофонным патриотом

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала блогера Сергея Мардана (настоящее имя – Сергей Ключенков. – Прим. ред.) "заигравшимся микрофонным патриотом" после того, как он публично заявил о том, что она сменила имя. Об этом сообщает телеканал "360".

Мардан ранее сообщил, что Поклонская взяла новое имя – Радведа.

"Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством", – указал он в телеграм-канале.

Поклонская напомнила, как на передаче журналиста Владимира Соловьева с "театральным сочувствием" обсуждали вынесенный ей "смертный приговор" украинской организацией "Правый сектор" (запрещенная в России террористическая организация). По данному факту российские следователи расследуют уголовное дело.

Экс-прокурор уточнила, что на нее не раз пытались совершать покушения. По ее словам, она находится под госзащитой России. Ее персональные данные в рамках специальных мер могут быть изменены, а их распространение несет угрозу ее семье, пояснила она.

"И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию против. <…> Меня удивляет, когда блогер <...> яростно выступает с соответствующими речами, оскорбляя всех, кто попадает под руку, и тем самым, для создания "ярких красок", на самом деле, способствует преступникам, против которых ведется СВО", – добавила она.

Поклонская считает, что Мардан повел себя не просто "глупо или неосторожно", а предал те идеалы, которые якобы защищает.

"Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто "заигрался" в микрофонного патриота", – добавила она.

