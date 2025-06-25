Рогозин пригрозил участникам КВН отправкой на СВО после шутки о нем

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Сенатор и бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригрозил в телеграм-канале участникам КВН отправкой на СВО после шутки о нем.

Участники команды "Негоден" в эфире Первого канала сделали ироничное замечание в адрес Рогозина. В сценке один из молодых людей заявил, что у него появилась девушка, поэтому он не хочет уходить. Командир на это ответил, что космос на женщину не меняют. После вопроса о том, кто так сказал, последовал ответ: "Это было в докторской Рогозина".

Сенатор, комментируя ситуацию, рассказал, что уже знает, к какому военкомату приписаны юмористы. По его словам, сейчас устанавливается личность человека, который им написал такие тексты.

"Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас "с огоньком", как говорится. <...> Мы им дадим настоящие КВНы – ударные дроны "Князь Вандал Новгородский", довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи", – говорится в публикации.

Рогозин также пообещал после возвращения молодых людей вместе посмеяться над их "неудачной, несмешной и пошлой" шуткой.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал украинскую певицу Светлану Лободу инфузорией с накачанными губами в ответ на скандал с исполнительницей, которая выгнала со сцены отказавшуюся осудить Россию зрительницу. Парламентарий предложил Лободе быть более последовательной в своей позиции и предложил отправиться на передовую.