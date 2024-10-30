Депутат ГД Милонов назвал Лободу инфузорией с накачанными губами после скандала в Ереване

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Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал украинскую певицу Светлану Лободу инфузорией с накачанными губами в ответ на скандал с исполнительницей, которая выгнала со сцены отказавшуюся осудить Россию зрительницу, передает RT.

Инцидент произошел на концерте в Ереване. Во время выступления Лобода заявила, что если зрительница пришла на концерт, то должна поддерживать позицию исполнительницы. При этом она говорила на украинском языке. Девушка в свою очередь заявила, что пришла просто послушать музыку, а не говорить о политике. В этом ее поддержал зал.

В связи с произошедшем Милонов выразил сомнение, что Лобода действительно заявляет о своей поддержке украинским боевикам, и посоветовал ей быть более последовательной в своей позиции. Также депутат предложил певице отправиться на передовую и заниматься там "привычным ей ремеслом".

Ранее министерство иностранных дел Украины сочло оскорбительным заявление американского актера и певца Джареда Лето о желании выступить в России, которое он высказал во время концерта в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. На концерте певец спросил, много ли россиян пришли посмотреть его выступление и пообещал публике провести концерт в России. Кроме того, артист сказал, что когда-нибудь будет "веселиться и тусоваться" с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве.

