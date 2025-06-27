Депутат Милонов предложил убирать с экранов знаменитостей, сыгравших несколько свадеб

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Знаменитости, которые женились или выходили замуж много раз, не могут быть примером для россиян, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Парламентарий считает, что "добрая половина" эстрады и актерского цеха "постоянно в своих актерских будках совокупляются". Депутат отметил, что не понимает, зачем нужна информация о том, что какие-то актеры несколько раз женились.

"Зачем нам эта информация? Наоборот, нужно табуировать эту информацию. В пятый раз женился – все, извини, дружочек, наверное, тебя с экрана нужно аккуратненько цензурировать, никому не говоря почему", – предложил Милонов.

Ранее Милонов предложил выписывать рецепты к психиатрам клиентам секс-шопов. По его мнению, желание приобрести секс-игрушку является отклонением от нормы, и этим должны заниматься профильные специалисты. Сами же секс-шопы, по словам депутата, это мусорная отрасль российской экономики. Магазины для взрослых пришил в Россию с Запада и не получали никаких разрешений.