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14 июня, 16:15

Транспорт

Более 500 российских туристов вернулись из Антальи без багажа

Более 500 российских туристов вернулись из Антальи без багажа

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Сразу два рейса турецкой авиакомпании прибыли во Внуково без багажа пассажиров. Более 500 туристов из России, прилетевших из Антальи, несколько часов ждали у ленты выдачи, но чемоданы так и не появились. Как сообщили сотрудники аэропорта, весь багаж остался в Турции.

Пострадавшим пришлось потратить еще несколько часов на оформление заявлений о розыске. По словам туристов, только спустя три часа им удалось передать документы представителям авиакомпании. У большинства в чемоданах находились личные вещи, в том числе предметы первой необходимости. Сейчас авиакомпания обещает доставить багаж в течение пяти дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспорттуризмвидеоАлина Гилева

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