14 июня, 16:15Транспорт
Более 500 российских туристов вернулись из Антальи без багажа
Сразу два рейса турецкой авиакомпании прибыли во Внуково без багажа пассажиров. Более 500 туристов из России, прилетевших из Антальи, несколько часов ждали у ленты выдачи, но чемоданы так и не появились. Как сообщили сотрудники аэропорта, весь багаж остался в Турции.
Пострадавшим пришлось потратить еще несколько часов на оформление заявлений о розыске. По словам туристов, только спустя три часа им удалось передать документы представителям авиакомпании. У большинства в чемоданах находились личные вещи, в том числе предметы первой необходимости. Сейчас авиакомпания обещает доставить багаж в течение пяти дней.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.