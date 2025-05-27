Путин скептически отнесся к предложению руки и сердца через "Госуслуги"

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Владимир Путин скептично высказался о функции предложения руки и сердца через портал "Госуслуги", порекомендовав россиянам делать это лично.

"Наверное, для того чтобы время сэкономить – это неплохо. Но вообще-то, все-таки, такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции", – сказал российский лидер в рамках заседания набсовета АНО "Россия – страна возможностей".

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили ввести налоговый вычет со свадьбы. Россияне смогут вернуть до 300 тысяч рублей в течение трех лет с момента заключения брака. Один супруг – не более 150 тысяч рублей.

Парламентарии считают, что такая идея может стать подспорьем для молодых пар к заключению браков.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею о создании реестра граждан, состоящих в браке. Он также напомнил о предложении создать сервис знакомства с авторизацией через "Госуслуги". При этом двоеженцев, изменщиков и женщин с низкой социальной ответственностью такой сервис будет блокировать.

