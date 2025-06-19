Путин прокомментировал конфликт Ирана и Израиля

Конфликт между Израилем и Ираном прокомментировал Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам российского лидера, есть варианты, как обеспечить интересы обеих сторон. Он отметил, что в Иране при всей сложности разворачивающихся внутриполитических процессов все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны.

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