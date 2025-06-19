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19 июня, 14:15

Политика

Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Си Цзиньпином

Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Си Цзиньпином

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Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и подтвердил готовность России при необходимости сыграть посредническую роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что обе стороны придерживаются идентичных подходов и решительно осуждают действия Израиля, которые нарушают устав ООН и нормы международного права. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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