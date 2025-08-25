Какие нововведения вступят в силу в российских школах в сентябре 2025 года

С нового учебного года российские школы ждут масштабные изменения, которые затронут как первоклашек и старшеклассников, так и преподавателей. О главных нововведениях расскажет Москва 24.

Лимиты на домашнюю работу и контрольные

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые нормативы времени, которое школьники должны тратить на выполнение домашнего задания. Согласно документу, для первоклассников объем домашней работы ограничен одним часом. Во втором и третьем классах на это должно уходить не более полутора часов, а в четвертом и пятом – максимум два. Шести-, семи- и восьмиклассники должны проводить за занятиями дома не больше 2,5 часа в день, а с 9-го по 11-й класс на это не должно уходить свыше 3,5 часа.

Также министерство предписывает школам осуществлять постоянный контроль за объемом заданий для каждого класса по всем предметам. Давать их рекомендуется непосредственно на уроке, а при использовании электронного журнала – дублировать в него информацию до окончания учебного дня.

Важно: для выполнения заданий, требующих более усиленной подготовки (например, рефератов, презентаций или заучивания стихотворений), школьникам также должно предоставляться достаточное количество времени.

Кроме того, согласно приказу, с нового учебного года количество контрольных, проверочных работ, а также ВПР не должно занимать более 10% времени от уроков, выделенных на освоение предмета. При этом на проверочные работы может быть выделено не более одного урока в день, а ВПР могут занять один-два урока.

Новое единое расписание

С начала нового учебного года планируется ввести "единое расписание уроков и единое планирование", однако это не означает, что у всех учеников в одно и то же время будут одни и те же предметы: речь идет о создании "единого образовательного пространства". К нему относят введение единых федеральных учебных программ и календарно-поурочного планирования, нормализацию нагрузки на детей и учителей, а также синхронизацию учебной программы с заданиями ОГЭ и ЕГЭ.

В документе четко прописаны содержание уроков, обязательные темы, количество часов на каждый предмет, а также число контрольных и проверочных (которое, как указано выше, не должно превышать 10% от учебного времени). Каждая школа сможет адаптировать единую программу под свою систему, но так, чтобы все соответствовало федеральным стандартам.

Для младшеклассников предусмотрено чередование легких и сложных предметов, а также обязательные перерывы между уроками.

Меньше обществознания

Из программы учеников шестых и седьмых классов с 1 сентября полностью исчезнет обществознание – предмет заменят 34 часами уроков истории родного края. В учебном плане, рассчитанном на восьми- и девятиклассников, обществознание останется, но количество часов снизится: на предмет будет выделен один час в неделю.

В свою очередь, изучение английского языка в 5–7-х классах планируют сократить до 2 часов в неделю, говорится в проекте приказа Минпросвещения РФ.

"Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов", – говорится в пояснении на сайте министерства.

ГОСТ для формы

3 сентября в России вступит в силу ГОСТ для школьной формы: в нем прописаны требования к материалам, фасону, цветовому диапазону и дизайну. Например, с нового учебного года одежда школьников должна быть не только удобной, но и соответствовать эстетическим и гигиеническим нормам. При этом обязательно наличие воротников и манжетов, а вот острых краев и кромок на предмете гардероба быть не должно.

При этом, как пояснили в министерстве, учебные заведения могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников, а также в соответствии с законом об образовании.

Пилотные проекты: поведение школьников и зарплата учителей

С начала учебного года в семи регионах будут выставляться оценки за поведение. Пока нововведения коснутся школ Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, а также Чечни, Мордовии и ЛНР.

Изначально такая практика будет применяться только среди учеников 1–8-х классов. Выставление оценок станет обязанностью классных руководителей.

Всего системы оценивания будет три (учебное заведение сможет самостоятельно выбрать одну из них):



по пятибалльной шкале;

по системе "зачет/незачет";

по трехбалльной шкале (образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение).

Другой пилотный проект в новом учебном году протестируют в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях. В этих регионах изменятся правила оплаты труда педагогов: 70% их зарплаты будет состоять из фиксированного оклада за ставку, а 30% – из компенсационных и стимулирующих выплат, установленных школой.

При этом Минпросвещения также установило нормы часов работы учителей в неделю за ставку заработной платы с учетом специальности. В итоге нормой для преподавательской работы являются 18 часов в неделю.

"Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией", – пояснили в ведомстве.

Для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов-психологов, социальных работников и других педагогических сотрудников определена норма в 36 часов в неделю.