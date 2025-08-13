Депутат Милонов призвал ввести в школах уроки о полезной еде

В Госдуме призвали убрать фастфуд из школьных столовых. Такая мера поможет снизить количество детей с ожирением, считают авторы инициативы. Какие привычки приводят к лишнему весу и как должно выглядеть школьное питание, разбиралась Москва 24.

Только здоровая еда

Убрать из меню школьных столовых фастфуд и сладости призвала первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Легкая доступность такой еды увеличивает риски лишнего веса и как, следствие, серьезных заболеваний у детей в будущем, указала депутат.

"Как показало наше обсуждение на круглом столе в Госдуме, рост ожирения среди детей напрямую связан с пищевыми привычками в семье и школе", – рассказала Горячева.





Ксения Горячева депутат Госдумы Мы предлагаем менять подход к школьному питанию: убирать из меню агрессивно нездоровые продукты, добавлять полезные и при этом вкусные варианты, а также сопровождать это просветительской работой. Это инвестиция в здоровье, которая начнет работать уже сегодня и даст эффект на десятилетия вперед.

Горчева подчеркнула, что дети большую часть дня проводят в образовательных учреждениях, поэтому именно там удастся сформировать у них устойчивые привычки к здоровому питанию. Она также добавила, что изменения в меню в школьных столовых напрямую повлияют на здоровье нации в будущем.

"Если в буфете будут не булочки и газировка, а сбалансированные и вкусные блюда, это станет нормой для ребенка", – подчеркнула Горячева.

Вопрос популяризации здорового питания у детей поднимается в России не впервые. Ранее в школах предложили установить вендинговые автоматы с полезной едой: как сообщала "Парламентская газета", с подобной инициативой выступил Союз операторов торговых автоматов (СОТА), а в Минпросвещения идею поддержали. Кроме того, член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова призывала запретить использовать популярных у детей героев мультфильмов для рекламы вредных продуктов.

Как поменять рацион?

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Лучшим инструментом решения проблемы будет не изъятие вредной еды с прилавков, а качественное и интересное объяснение на уроках, почему ее нельзя употреблять. Таким мнением с Москвой 24 поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Дети сейчас очень умные. Если им рассказать, сколько, к примеру, трансжиров содержится в конфете и к чему приводит их употребление, уверен, они сделают нужные выводы", – рассказал депутат.

Он также допустил продажу в школе булочек, шоколадок и сладких напитков, если их состав будет безопасным для здоровья детей.





Виталий Милонов депутат Госдумы Качественный шоколад, какие-то булочки, сделанные без использования пальмового масла и всяких разрыхлителей, – они допустимы. Это продукты привлекательны для детей и в ограниченных количествах не нанесут вреда. Главное, чтобы в составе не было вредных масел, консервантов, усилителей вкуса и прочей опасной химии.

"Если, к примеру, сладкое полностью убрать из школы, дети все равно купят его в ближайшем магазине. Только там они возьмут конфеты с сомнительным составом, тогда как внутри учреждения можно было бы приобрести полезный перекус", – добавил Милонов.

Более того, в школе можно продавать даже бургеры, если они сделаны в соответствии с ГОСТом, заключил депутат.

С мнением, что исключение вредной еды из меню школьных столовых не заставит детей от нее отказаться, согласилась врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

"Пищевые привычки в первую очередь формируют родители. Ребенок, который привык дома питаться полезно и сбалансировано, не будет налегать на конфеты в школе", – рассказала специалист Москве 24.





Ирина Писарева врач-диетолог Супервредных блюд в школьных столовых на данный момент нет. Там никто ничего не жарит во фритюре, не продает хот-доги и гамбургеры, вся еда проходит сертификацию.

По ее мнению, чтобы популяризировать полезную еду среди детей, необходимо сделать ее более разнообразной, вкусной и интересной. Кроме того, необходимо подумать над ее привлекательным оформлением.

Например, ту же кашу эксперт предложила подавать, украсив сублимированными ягодами или орехами. Кроме того, стоит добавить в школьный рацион, к примеру, гранолу, натуральные йогурты и прочие полезные, но в то же время вкусные продукты, заключила диетолог.

