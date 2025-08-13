Депутат Горячева: фастфуд и сладости необходимо убрать из школьных столовых

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

В России необходимо убрать фастфуд и сладости из школьных столовых и оставить там только здоровую пищу. С таким предложением выступила первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Она добавила, что смена подхода к школьному питанию также должна будет сопровождаться просветительской работой. Такая инвестиция в здоровье начнет работать уже сегодня и даст эффект на десятилетия вперед, подчеркнула Горячева.

"Как показало наше обсуждение на круглом столе в Госдуме, рост ожирения среди детей напрямую связан с пищевыми привычками в семье и школе. Легкая доступность фастфуда и сладостей увеличивает риск лишнего веса, а значит – и серьезных заболеваний в будущем", – цитирует депутата ТАСС.

Дети проводят в школе значительную часть дня, в связи с чем необходимо формировать устойчивые привычки к здоровому питанию именно в образовательных учреждениях, убеждена парламентарий. Появление в буфетах сбалансированных и вкусных блюд станет нормой для ребенка.

Депутаты Госдумы также предложили ограничить использование популярных среди детей героев мультфильмов для продвижения вредных продуктов. Они подчеркнули важность инициативы в контексте задач госполитики по формированию культуры здорового питания.

В середине июля общественники обратились в Госдуму с предложением ввести налог на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров. По их мнению, введение акцизов на продукты с повышенным содержанием сахара и трансжиров является важным шагом в формировании культуры здорового питания и снижении распространенности заболеваний.