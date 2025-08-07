Депутат Скрозникова призвала запретить образы мультгероев на упаковке вредных продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова предложила ограничить использование популярных среди детей героев мультфильмов для продвижения вредных продуктов. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в обществе остро стоит вопрос запрета маркетинговых практик, которые направлены на детей, включая использование образов персонажей и стилистики детской культуры на продуктах с повышенным содержанием сахара, соли и жиров. Как считает парламентарий, такой метод приводит к формированию стойких потребительских предпочтений в ущерб здоровому выбору.

"В этой связи считаю необходимым проработать вопрос о допустимости и целесообразности ограничения использования детских образов, персонажей и атрибутики при оформлении и продвижении продуктов питания с неблагоприятным нутриентным профилем", – указала депутат.

Она подчеркнула важность инициативы в контексте задач госполитики по формированию культуры здорового питания. Скрозникова объяснила, что у детей отсутствует сформированная критичность, и они воспринимают образы персонажей в качестве маркеров безопасности и дружелюбия, в результате чего реклама и упаковка продукции в подобной стилистике могут вводить в заблуждение.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал извращением розовый бургер от "Вкусно – и точка". По его мнению, фастфуд опаснее именно для детей, потому что они более падки на него. Вредная зарубежная еда "нетрадиционных" цветов может привести к возможным проблемам со здоровьем у них, пояснил парламентарий.