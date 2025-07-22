Милонов назвал извращением розовый бургер от "Вкусно – и точка"

Фото: Агентство "Москва"/ Дмитрий Белицкий

Раскрашивать еду в "маразматические" цвета – признак "настоящего извращения", заявил изданию "Абзац" депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так парламентарий прокомментировал продажу розовых бургеров в сети ресторанов "Вкусно и – точка". В Сети распространились видео и фотографии ажиотажа среди покупателей. Большое количество посетителей было замечено в заведении, которое находится около станции столичного метро "Пушкинская". Среди присутствующих были также несовершеннолетние.

"Получается, что мы не ценим обычную еду, которую кушаем, нам нужно какое-то дополнительное превращение этой пищи. Я, как петербуржец, могу сказать, что это демонстрирует некую пресыщенность и попытку впихнуть в себя большее количество еды не самого высокого качества и привить, самое главное, тягу к фастфуду со стороны детей", – сказал Милонов.

По его мнению, фастфуд опаснее именно для детей, потому что они более падки на него. Вредная зарубежная еда "нетрадиционных" цветов может привести к возможным проблемам со здоровьем у них, отметил депутат.

Он подчеркнул, что сети быстрого питания следовало бы задуматься о сотрудничестве с российскими брендами и производителями. Милонов считает, что взаимная поддержка пошла бы отечественному бизнесу на пользу.

Розовые бургеры во "Вкусно – и точка" появились в результате коллаборации с Hello Kitty в рамках соглашения с правообладателем бренда. При этом булочки, как уточнили в компании, готовятся при помощи натурального красителя – кармина, который активно применяется в молочной и кондитерской сферах.