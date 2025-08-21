Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 20:00

Общество
Остеопат Фролов раскрыл секреты организации места для учебы ребенка дома

Здоровье или продуктивность? Как правильно организовать учебное место для ребенка

У большинства школьников в России нет уединенного пространства для учебы, выяснили эксперты. Почему оно необходимо ребенку и как правильно его организовать, разбиралась Москва 24.

Учеба "в позе фараона"

Фото: 123RF/markoaliaksandr

Лишь 36% российских детей выполняют домашние задания за письменным столом в личной комнате, где ничего не отвлекает их от процесса. У 27% для этих целей предусмотрено отдельное место, которое находится в общей комнате, а еще 24% школьников делают уроки там же, где ест и занимается другими делами вся семья. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование одной из онлайн-школ.

В то же время 5% учеников вовсе не имеют специального пространства для учебы и вынуждены учиться, где получится, – к примеру на диване. Кроме того, 8% успевают закончить все упражнения еще в школе, а потому не нуждаются в специальном оборудовании дома, показал опрос.

При этом отсутствие правильно организованной зоны для учебы ребенка грозит развитием у него проблем со здоровьем, рассказал Москве 24 врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской Остеопатической Ассоциации Владимир Фролов. В частности, длительное пребывание в согнутом или искривленном положении может спровоцировать нарушения осанки, пищеварения и дыхания.

"А если в организм будет поступать недостаточно кислорода, это плохо скажется на высших структурах головного мозга", – подчеркнул эксперт.

По словам Фролова, оптимально, чтобы школьник сидел на стуле в "позе фараона". При таком положении тела голеностопный, коленный и тазобедренный суставы образуют углы в 90 градусов.

Важно, чтобы позвоночник также сохранял вертикальное положение, а предплечья могли свободно, без напряжения, лежать на столе. Расстояние от глаз до текста должно составлять в районе 30–35 сантиметров.
Владимир Фролов
врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской Остеопатической Ассоциации

Лучше всего приучать ребенка к корректному расположению за столом как можно раньше, чтобы все происходило на автомате, не перегружая тело, резюмировал эксперт.

Комфорт и личное пространство

Фото: 123RF/colors06

С точки зрения организации пространства для учебы значение имеет не только физическое здоровье ребенка, но и его эмоциональное состояние, рассказала Москве 24 нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.

"Есть дети, которые вполне успешно делают уроки под музыку или находясь на кухне. А есть те, кто, даже несмотря на наличие отдельной, идеально обустроенной комнаты и письменного стола, не справляется", – указала специалист.

Именно личное пространство является ключом к благоприятному развитию школьника. Но важно иметь в виду, что речь идет об области, где человеку комфортно и безопасно именно на психологическом уровне. Причем для таких ощущений не нужно огромной площади: достаточно даже маленького, но приятного уголка. И мозг перейдет в состояние, которое требуется для выполнения сложных задач.
Нина Петровская
нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека

Чтобы обеспечить ребенку подходящие условия для учебы, необходимо обратить внимание на то, как он чувствует себя дома и в своей комнате. Нет ли повышенной раздражительности, тревоги, агрессии или категорического нежелания заниматься. Уже после следует реорганизовать место, где занимается школьник, учитывая его предпочтения, подчеркнула Петровская.

"Нельзя, чтобы родители руководствовались принципом: "Я так жил, и ты тоже будешь". Гораздо продуктивнее приучать детей общаться через "я-сообщения" и говорить, что им нравится, а что нет", – указала нейропсихолог.

В идеале рабочее место должно быть таким, чтобы там было приятно находиться в целом. Тогда у ребенка появится мотивация к учебе, резюмировала эксперт.

Лукинова Анна

