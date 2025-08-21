Остеопат Фролов раскрыл секреты организации места для учебы ребенка дома

У большинства школьников в России нет уединенного пространства для учебы, выяснили эксперты. Почему оно необходимо ребенку и как правильно его организовать, разбиралась Москва 24.

Учеба "в позе фараона"

Лишь 36% российских детей выполняют домашние задания за письменным столом в личной комнате, где ничего не отвлекает их от процесса. У 27% для этих целей предусмотрено отдельное место, которое находится в общей комнате, а еще 24% школьников делают уроки там же, где ест и занимается другими делами вся семья. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование одной из онлайн-школ.

В то же время 5% учеников вовсе не имеют специального пространства для учебы и вынуждены учиться, где получится, – к примеру на диване. Кроме того, 8% успевают закончить все упражнения еще в школе, а потому не нуждаются в специальном оборудовании дома, показал опрос.

При этом отсутствие правильно организованной зоны для учебы ребенка грозит развитием у него проблем со здоровьем, рассказал Москве 24 врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской Остеопатической Ассоциации Владимир Фролов. В частности, длительное пребывание в согнутом или искривленном положении может спровоцировать нарушения осанки, пищеварения и дыхания.

"А если в организм будет поступать недостаточно кислорода, это плохо скажется на высших структурах головного мозга", – подчеркнул эксперт.

По словам Фролова, оптимально, чтобы школьник сидел на стуле в "позе фараона". При таком положении тела голеностопный, коленный и тазобедренный суставы образуют углы в 90 градусов.





Владимир Фролов врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской Остеопатической Ассоциации Важно, чтобы позвоночник также сохранял вертикальное положение, а предплечья могли свободно, без напряжения, лежать на столе. Расстояние от глаз до текста должно составлять в районе 30–35 сантиметров.

Лучше всего приучать ребенка к корректному расположению за столом как можно раньше, чтобы все происходило на автомате, не перегружая тело, резюмировал эксперт.

Комфорт и личное пространство

С точки зрения организации пространства для учебы значение имеет не только физическое здоровье ребенка, но и его эмоциональное состояние, рассказала Москве 24 нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.

"Есть дети, которые вполне успешно делают уроки под музыку или находясь на кухне. А есть те, кто, даже несмотря на наличие отдельной, идеально обустроенной комнаты и письменного стола, не справляется", – указала специалист.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Именно личное пространство является ключом к благоприятному развитию школьника. Но важно иметь в виду, что речь идет об области, где человеку комфортно и безопасно именно на психологическом уровне. Причем для таких ощущений не нужно огромной площади: достаточно даже маленького, но приятного уголка. И мозг перейдет в состояние, которое требуется для выполнения сложных задач.

Чтобы обеспечить ребенку подходящие условия для учебы, необходимо обратить внимание на то, как он чувствует себя дома и в своей комнате. Нет ли повышенной раздражительности, тревоги, агрессии или категорического нежелания заниматься. Уже после следует реорганизовать место, где занимается школьник, учитывая его предпочтения, подчеркнула Петровская.

"Нельзя, чтобы родители руководствовались принципом: "Я так жил, и ты тоже будешь". Гораздо продуктивнее приучать детей общаться через "я-сообщения" и говорить, что им нравится, а что нет", – указала нейропсихолог.

В идеале рабочее место должно быть таким, чтобы там было приятно находиться в целом. Тогда у ребенка появится мотивация к учебе, резюмировала эксперт.

