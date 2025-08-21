Собянин: в столице пройдет масштабная выставка об образе Москвы в искусстве

Масштабная выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" откроется в столице 6 сентября. Об этом заявил Сергей Собянин.

В музее хранится около 450 тысяч экспонатов, которые охватывают все тенденции развития русского искусства с Х по ХХI века – от древнейших икон до знаковых произведений современности. Музей привезет в Москву столь обширную коллекцию впервые в истории.

Шедевры будут представлены в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

