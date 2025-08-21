Водителям с аутизмом и дальтонизмом будет запрещено садиться за руль с 1 сентября

Фото: Москва 24

С 1 сентября водителям с аутизмом и дальтонизмом будет запрещено управлять машиной, сообщает "Радио 1" со ссылкой на постановление правительства России.

Вступает в силу новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Обновленный список содержит 11 пунктов.

К противопоказаниям, которые существовали ранее, добавились общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также частичная цветовая слепота и искаженное восприятие красного и зеленого цветов.

Изменения необходимы для того, чтобы привести российские нормы в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ-10). При этом специалисты отмечают, что практика допуска к управлению авто существенно не изменится, а окончательное решение останется за врачом, оценивающим состояние пациента.

Психиатр Дмитрий Стежков также подчеркнул, что те, кто раньше получал отказ в водительском удостоверении по медицинским показателям, и теперь не смогут его получить. Кроме того, автомобилисты, которые сначала получили права, а затем приобрели указанные заболевания, могут быть лишены водительского удостоверения после обследования.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказывал, что, помимо болезней, есть ряд лекарственных препаратов, применение которых ограничено или полностью запрещено при вождении автомобиля.

К запрещенным медикаментам относятся снотворные, транквилизаторы, нейролептики и некоторые виды антидепрессантов. При этом с осторожностью стоит принимать и ноотропные препараты.

