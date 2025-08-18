Эксперт Янков опроверг массовую распродажу иностранных авто в такси

Таксопарки планируют массово распродавать иномарки из-за закона о локализации такси, сообщили СМИ со ссылкой на участников рынка. Как это обстоятельство повлияет на цены и комфорт поездок, разбиралась Москва 24.

Массовые распродажи иномарок, которые используют в такси, ожидаются с марта 2026 года, рассказали "Известиям" представители отрасли. По их словам, это связано с законами о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках. В то же время нынешний таксопарк на 80% состоит из зарубежных машин, утверждают перевозчики.



Закон о локализации такси предполагает, что автомобили либо должны производиться в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года, либо набрать достаточное количество баллов. Последние отражают то, насколько автомобиль произведен в России. Однако для ряда регионов в законе есть исключения. В частности, В Калининградской области и Сибирском федеральном округе (СФО) требования к такси начнут действовать с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 1 марта 2030 года.



Согласно нововведениям, перевозчики не только лишаются права на покупку иномарок, но и возможности перерегистрации уже использующихся авто. Последнее было необходимо для сдачи машины в аренду водителям, которые работают в качестве индивидуальных предпринимателей. Таким образом, полученные разрешения до 2026 года при переоформлении на другого перевозчика будут аннулированы, утверждают представители отрасли.

Запрет распространяется и на лизинговые иномарки, пояснил инвестор одной из фирм такси Спартак Заболотский. По его словам, такие авто активно закупали с 2023 года, и в 2026–2027-х их нужно выкупать и переоформлять в собственность. Однако использовать эти машины в такси невозможно, так как, согласно нововведениям, они будут считаться недостаточно локализованными и не получат разрешения на перевозку.

Если их продавать, а взамен покупать новые, это станет дополнительной финансовой нагрузкой для перевозчиков, убежден представитель рынка. Кроме того, при перепродаже на вторичном рынке машина, которую ранее использовали в такси, потеряет более половины своей стоимости, посчитали в агентстве "Автостат".

Нагнетание?

Переход на локализованные авто в такси не будет проходить массово и резко, рассказал Москве 24 председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе РФ, заведующий Лабораторией прогнозирования региональной экономики Кирилл Янков. По его словам, разговоры о тотальной замене автомобилей звучат "довольно странно".

"Имеющиеся иномарки можно будет эксплуатировать еще какое-то время. Нововведение касается именно новых машин и не распространяется на те, которые включены в региональные реестры до 1 марта 2026 года. То есть таксопарки и самозанятые не обязаны немедленно менять уже имеющиеся авто. Все будет происходить постепенно", – указал эксперт.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе РФ Да, в целом ситуация скажется на повышении цен на тарифы. Но оно тоже будет довольно медленным.

При этом эксперт отметил, что замена автопарка не сильно скажется на удобстве пассажиров в плане времени ожидания. Кроме того, сейчас в эконом-классе уже задействованы вполне комфортные авто отечественного производства.

"Но на удобстве может сказаться введение российских машин в сегмент бизнес-класса, так как сейчас его обсуживают более дорогие автомобили-иномарки. Поэтому думаю, последние все же никуда не денутся. Для их использования придумают что-то новое, что не будет иметь название "такси", – заключил специалист.

С этим мнением в беседе с Москвой 24 согласился председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков.

"Сегодня в такси достаточно много произведенных в Российской Федерации автомобилей, поэтому они соответствуют новому закону о локализации", – сообщил эксперт.





Андрей Попков председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Думаю, о массовой продаже автомобилей говорят только чтобы искусственно поднять цены на перевозки и оправдать повышение стоимости. Делать это безосновательно – неправильно, и нужны какие-то причины. Поэтому сейчас складывается такая ситуация, с которой нужно разбираться Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Эксперт добавил, что на удобстве пассажиров нововведение не скажется из-за преобладания в такси автомобилей отечественного производства. Кроме того, они достаточно комфорты, так как в них есть все необходимые функции вроде климат-контроля, заключил Попков.

