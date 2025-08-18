Форма поиска по сайту

18 августа, 16:58

Транспорт
Эксперт Янков опроверг массовую распродажу иностранных авто в такси

Только "местные" автомобили: как распродажи иномарок могут отразиться на такси

Таксопарки планируют массово распродавать иномарки из-за закона о локализации такси, сообщили СМИ со ссылкой на участников рынка. Как это обстоятельство повлияет на цены и комфорт поездок, разбиралась Москва 24.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Массовые распродажи иномарок, которые используют в такси, ожидаются с марта 2026 года, рассказали "Известиям" представители отрасли. По их словам, это связано с законами о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках. В то же время нынешний таксопарк на 80% состоит из зарубежных машин, утверждают перевозчики.

Закон о локализации такси предполагает, что автомобили либо должны производиться в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года, либо набрать достаточное количество баллов. Последние отражают то, насколько автомобиль произведен в России.

Однако для ряда регионов в законе есть исключения. В частности, В Калининградской области и Сибирском федеральном округе (СФО) требования к такси начнут действовать с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 1 марта 2030 года.

Согласно нововведениям, перевозчики не только лишаются права на покупку иномарок, но и возможности перерегистрации уже использующихся авто. Последнее было необходимо для сдачи машины в аренду водителям, которые работают в качестве индивидуальных предпринимателей. Таким образом, полученные разрешения до 2026 года при переоформлении на другого перевозчика будут аннулированы, утверждают представители отрасли.

Запрет распространяется и на лизинговые иномарки, пояснил инвестор одной из фирм такси Спартак Заболотский. По его словам, такие авто активно закупали с 2023 года, и в 2026–2027-х их нужно выкупать и переоформлять в собственность. Однако использовать эти машины в такси невозможно, так как, согласно нововведениям, они будут считаться недостаточно локализованными и не получат разрешения на перевозку.

Если их продавать, а взамен покупать новые, это станет дополнительной финансовой нагрузкой для перевозчиков, убежден представитель рынка. Кроме того, при перепродаже на вторичном рынке машина, которую ранее использовали в такси, потеряет более половины своей стоимости, посчитали в агентстве "Автостат".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переход на локализованные авто в такси не будет проходить массово и резко, рассказал Москве 24 председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе РФ, заведующий Лабораторией прогнозирования региональной экономики Кирилл Янков. По его словам, разговоры о тотальной замене автомобилей звучат "довольно странно".

"Имеющиеся иномарки можно будет эксплуатировать еще какое-то время. Нововведение касается именно новых машин и не распространяется на те, которые включены в региональные реестры до 1 марта 2026 года. То есть таксопарки и самозанятые не обязаны немедленно менять уже имеющиеся авто. Все будет происходить постепенно", – указал эксперт.

Да, в целом ситуация скажется на повышении цен на тарифы. Но оно тоже будет довольно медленным.
Кирилл Янков
председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе РФ

При этом эксперт отметил, что замена автопарка не сильно скажется на удобстве пассажиров в плане времени ожидания. Кроме того, сейчас в эконом-классе уже задействованы вполне комфортные авто отечественного производства.

"Но на удобстве может сказаться введение российских машин в сегмент бизнес-класса, так как сейчас его обсуживают более дорогие автомобили-иномарки. Поэтому думаю, последние все же никуда не денутся. Для их использования придумают что-то новое, что не будет иметь название "такси", – заключил специалист. 

С этим мнением в беседе с Москвой 24 согласился председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков.

"Сегодня в такси достаточно много произведенных в Российской Федерации автомобилей, поэтому они соответствуют новому закону о локализации", – сообщил эксперт.

Думаю, о массовой продаже автомобилей говорят только чтобы искусственно поднять цены на перевозки и оправдать повышение стоимости. Делать это безосновательно – неправильно, и нужны какие-то причины. Поэтому сейчас складывается такая ситуация, с которой нужно разбираться Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Андрей Попков
председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист"

Эксперт добавил, что на удобстве пассажиров нововведение не скажется из-за преобладания в такси автомобилей отечественного производства. Кроме того, они достаточно комфорты, так как в них есть все необходимые функции вроде климат-контроля, заключил Попков.

