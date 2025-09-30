Форма поиска по сайту

30 сентября, 11:15

Происшествия

Движение судов через Босфор остановлено из-за поломки сухогруза

Транзит судов у берегов Турции временно остановлен в обоих направлениях. Причиной тому стала поломка 98-метрового сухогруза "Арда" в проливе Босфор, сообщает "Газета.ру".

У судна, следовавшего из Бандырмы в Россию, перестал работать двигатель. Внештатная ситуация случилась в районе Умурьери. Береговая охрана быстро отреагировала на происшествие, и сухогруз поставили на якорь в Бююкдере.

Ранее во время заплыва через Босфор в его водах пропал россиянин Николай Свечников, который участвовал в спортивном соревновании "Босфор 2025".

О пропаже стало известно 25 августа. Свечников стартовал в числе первых, и, как предположили другие участники, ему могло стать плохо.

После трагического происшествия семья россиянина заявила о намерении подать в суд на организаторов межконтинентального заплыва.

