На заплыве в Дарданеллах усилили меры безопасности после ЧП с пловцом Свечниковым

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 11:15

Организаторы заплыва в проливе Дарданеллы усилили меры безопасности после ЧП с российским пловцом Николаем Свечниковым. Это соревнование проходит 30 августа.

Россиянин пропал неделю назад на заплыве через Босфор. Его поиски до сих пор продолжаются. Они проходят по всему проливу и в ряде районов Мраморного моря, пишут СМИ. Привлекли водолазов, вертолет и гидролокатор. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

