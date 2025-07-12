Глава КХЛ Морозов не исключил возвращение "Витязя" до сезона-2029/30

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Подмосковный клуб "Витязь" может вернуться в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до сезона сезона-2029/30, заявил президент лиги Алексей Морозов.

По его словам, команда может снова играть в КХЛ, если найдет "желание и спонсоров". При этом руководство лиги планирует проработать происшедшую с "Витязем" ситуацию, чтобы в дальнейшем подобных случаев не происходило.

"Мы берем финансовые гарантии от клубов, тщательно их проверяем. Но все очень быстро поменялось, совсем прекратилось финансирование", – передает слова Морозова РИА Новости.

"Витязь" снялся с чемпионата КХЛ в июне. По данным СМИ, это произошло из-за недостатка финансирования. Для закрытия долгов клубу нужно было 200 миллионов рублей, а также привлечь спонсоров, которые могли бы вложить в команду около 1,5 миллиарда рублей, чтобы ХК "сохранил вертикаль и продолжил существование".

Спустя некоторое время стало известно, что место "Витязя" в Западной конференции КХЛ занял тольяттинский клуб "Лада", который до этого выступал в Восточной конференции.