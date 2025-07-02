Экс-вратарь ЦСКА Просветов подписал контракт с ХК "Калгари"

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Экс-вратарь столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Иван Просветов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу канадского хоккейного клуба.

По соглашению с "Калгари" 26-летний голкипер получит 950 тысяч долларов за сезон. Однако спортивные права на Просветова останутся у российского клуба, который расторг контракт с вратарем в мае текущего года. В сезоне-2024/25 он поучаствовал в 38 матчах регулярного чемпионата и одержал 20 побед.

Другой голкипер системы ЦСКА Петр Андреянов был выбран клубом "Коламбус Блю Джекетс" в рамках минувшего драфта НХЛ. Эксперты сравнили его с коллегой Сергеем Бобровским и указали, что 18-летний спортсмен в ближайшее время прибудет в лагерь развития команды.

Между тем бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг стал членом совета директоров столичного "Динамо". Ему предстоит развивать детско-юношеское и молодежное направления системы бело-голубых, что сама команда определила как ключевую цель на многие годы вперед.